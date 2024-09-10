شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مشروع طموح وكبير لتطوير مستشفيات جامعة "عين شمس" جار تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي، القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه يوجد مشروع طموح وكبير لتطوير مستشفيات جامعة "عين شمس"، يتم تنفيذه حاليا، وبالتوازي مع ذلك يوجد مشروع آخر مهم لتطوير مستشفيات قصر العيني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: يأتي هذا الاجتماع بهدف متابعة خطوات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني).