شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 نصائح هامة لعام دراسى ناجح.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 نصائح للحصول على عام دراسي صحي وناجح حيث تضمنت :

1. تخصيص مساحة هادئة له في المنزل ووضع طاولة المذاكرة وكل أدواته بها لمساعدته على التركيز

2. الاتفاق مع الطالب على قواعد وقوانين اليوم الدراسي قبل الدراسة

(مثل: تحديد وقت الأجهزة الإلكترونية ووقت النوم والمذاكرة)

3. إخبار الطفل بأنك دائمًا متاح له لتقديم الدعم والمساعدة والاستماع لأي مخاوف أو مشكلات قد تواجهه

4. إذا كان هناك أكثر من طالب في العائلة يفضل تخصيص وقت منفصل لكل واحد منهم لتعزيز الثقة

5. التحدث مع الطفل عن تجاربه في المدرسة وما إن كان يواجه أي مشكلة

(مثل: التعرض للتنمر)

6. مساعدته على فهم الطرق الصحيحة للتعامل مع الغضب وتوضيح أن العنف ليس حلا للمشكلات