شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: حكومة نتنياهو تجعل حل الدولتين مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن حكومة بنيامين نتنياهو تجعل حل الدولتين مستحيلا، مؤكدا استمرار الإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة رغم مضى عام على الحرب الإسرائيلية.

وأضاف ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال كلمة باجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وشدد بوريل، على أن الصراع الحالي أصبح يتوسع الآن حتى الضفة الغربية بسبب إجراءات حكومة نتنياهو.