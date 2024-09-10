شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة نشر خبر كاذب عن القبض على قاض والان مع تفاصيل الخبر

أمر النائب العام المستشار محمد شوقى، باتخاذ إجراءات التحقيق فى واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا.

حيث رصدت النيابة العامة، يوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجارى، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى، يحوى خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.

وقد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصرى هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعى، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التى تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.