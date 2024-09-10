"احنا موظفين بالبنك".. تفاصيل سقوط عصابة النصب على مواطنين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا شخصين؛ لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم أنهما موظفين خدمة عملاء بالبنك.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص و إيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط مرتكبي الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزتهما ثلاثة هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما أربع وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما الجرائم الإلكترونية.