حكم من أول جلسة.. السجن المُشدد لفتاة المقطم ووالدها في واقعة قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أدانت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، ممرضة ـ فتاة جامعية ـ ووالدها "ميكانيكي" بالسجن المُشدد 10 سنوات، لاتهامهما بقتل الشاب "رامي" إثر مشاجرة بينهما في أحد شوارع المقطم.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة، ممرضة ووالدها للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل شاب يدعى "رامي" بسلاح أبيض في المقطم.

بداية الواقعة بنشوب مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

من خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن المجني عليه تحرش بالفتاة المتهمة، وحال محاولة والدها الدفاع عنها، تعدى عليه بالضرب المبرح، فاستلت الفتاة سلاحًا أبيض وسددت طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

أحيلت الفتاة ووالدها إلى محكمة الجنايات العاجلة التى أصدرت قرارها ضد المتهمين في أول جلسة.