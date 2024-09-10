بعد إيقافه للمرة الثانية.. من هو أستاذ الأزهر صاحب فتوى سرقة الكهرباء والغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت جامعة الأزهر، إيقاف الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه، بعد إصدار فتوى تبيح جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، عبر فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم إيقاف الدكتور إمام رمضان فيها وإحالته للتحقيق، وكانت الأولى في عام 2019 بعد أن أجبر طالبين بكلية التربية بنين بالقاهرة على خلع البنطلونات داخل الحرم الجامعي.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن الدكتور رمضان إمام صاحب فتوى جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، على النحو التالي:

- أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

- في أبريل عام 2019، تداول طلاب بالأزهر فيديو للدكتور إمام رمضان يجبر فيه طالبين على خلع سروالين بأحد مدرجات كلية التربية للبنين بالقاهرة.

- بعض فحص الفيديو، قررت جامعة الأزهر إيقافه والتحقيق معه.

- بعد التحقيق معه، قررت جامعة الأزهر فصل الدكتور إمام رمضان وإقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، والطلاب المشاركين في الواقعة.

- قررت وزارة الأوقاف آنذاك سحب تصريح الخطابة الخاص به ومنعه من صعود المنابر.

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