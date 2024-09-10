اعتماد الدكتور ياسين الشاذلي ضمن قوائم المحكمين القانونيين بوزارة العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت مؤسسة الفيشاوي والشاذلي موافقة وزارة العدل على إدراج الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، والشريك المؤسس لها، ضمن قوائم المحكمين القانونيين بالوزارة.

وقالت المؤسسة، في بيان قبل قليل، إن الدكتور ياسين الشاذلي يُعد من أبرز الخبراء في مجال التحكيم القانوني حيث يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال.

وأضافت، أن "الشاذلي" أسهم بجهوده وخبراته الواسعة في تطوير مجال التحكيم القانوني، لافتة إلى أن هذه الإضافة تعد شهادة تقدير لمهارته وكفاءته في هذا المجال.

وتابعت مؤسسة الفيشاوي والشاذلي: نحن فخورون بهذا الإنجاز ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات القانونية والمحكمين المؤهلين لعملائنا.

كما توجهت بالشكر والتقدير لكل من دعمهم في هذا الإنجاز، مؤكدة أنها سنواصل العمل بجد لتقديم أفضل الحلول والخدمات القانونية لعملائها.