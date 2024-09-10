شكرا لقرائتكم خبر عن "هابيتات" الأممى يعود إلى إفريقيا من خلال المنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، فى القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2001، التي يقام فيها مثل هذا الحدث فى قارة إفريقيا التي تشهد تحضرًا سريع الوتيرة، في الوقت الذي لا يمكن فيه التقليل من أهمية هذا الحدث العالمي.

وأضاف (هابيتات)، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تقرير المدن الإفريقية 2035 توقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا تقريبا خلال الأعوام الـ30 القادمة، مع استيعاب 6 من المدن الكبرى لأكثر من 10 ملايين شخص بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن مدن مثل القاهرة ولواندا ودار السلام وكينشاسا ولاجوس وجوهانسبرج الكبرى سوف تصير من أكبر المراكز الحضرية في العالم.

ولأن إفريقيا صارت أسرع منطقة تحضرًا، سيركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر على بناء تحالفات قوية لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ، كما سيناقش الإجراءات المحلية للتقدم نحو التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الشاملة وفتح التمويل المحلي للتنمية المستدامة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آناكلاوديا روزباخ، إن المنتدى، الذي يستمر 5 أيام، سيبحث أزمة المناخ وتسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، حيث سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.

ولن يقتصر المنتدى الحضري العالمي 2024 على المناقشات فحسب؛ بل هو أيضًا يمثل دعوة لتبني الحلول المبتكرة والممارسات المتميزة، ودعوة للمشاركين ليقودوا التحول والتغيير المحلي معًا والآن.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم، من بينهم ممثلون من الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني. وحتى الآن، سجل أكثر من 6500 مشارك من 160 دولة لحضور المنتدى.

كما سيضم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالمدينة ومجتمعاتها. وسيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، في عام 2002.