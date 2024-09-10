شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تثمن دور مصر والأردن فى بذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت سيخريد كاخ، وكيل الأمين العام وكبير منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، اليوم الثلاثاء، دور مصر والأردن فى بذل أقصى الجهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا على الأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة، فى ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من 11 شهرا.

وقالت المسؤولة الأممية، في كلمة ألقاتها خلال أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، :"إن منطقة الشرق الاوسط تعاني من مأساة كبيرة مازالت تتكشف أمام أعينا جميعا مع استمرار مفاقمة معاناة المدنيين في غزة الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية على مدار 11 شهرا من الحرب".

وأشارت إلى الاضرار البالغة التي لحقت بالاطفال الفلسطينيين جراء استمرار هذه الحرب منها حرمانهم من حقهم في التعليم، مشددة على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين و إيصال المساعدات الإنسانية بشكل يومي لمواجهة آثار هذه الأزمة الراهنة في القطاع.

وثمنت المسؤولة الأممية جهود منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ووكالة الأنروا في مواجهة فيروس شلل الأطفال وإنجاح حملة التطعيم في غزة في ظل العراقيل والصعوبات الناجمة عن استمرار الحرب.