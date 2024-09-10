شكرا لقرائتكم خبر عن "السلفية المعاصرة ما لها وما عليها " محاضرة لأئمة ليبيا بدورة "تفكيك الفكر المتطرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور عبد الله عزب، أستاذ العقيدة والفلسفة، بـ كلية أصول الدين بالقاهرة، والعميد السابق لها، محاضرة بعنوان: "السلفية المعاصرة ما لها وماعليها”، ضمن فعاليات دورة: "تفنيد الفكر المتطرف"، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ليبيا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

قال الدكتور عبد الله عزب: إن أهل السنة والجماعة يتمسكون بالمنهج الرباني من الكتاب والسنة، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع طريقهم قولًا وعملًا، ومن ساروا عليه من غير تحريف ولا تبديل.



وأوضح د. عزب الفرق بين السلف والسلفية، مشيرًا إلى أن سبب هذا التفريق هو إعمال العقل في نصوص الوحي، أو عدم إعماله، مشيرًا إلى أن منهج السلف ادعته مناهج مختلفة، منها: مدعوا السلفية، الذين يثبتون النصوص على ظاهرها، مما أوقعهم في الخطأ.