شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى يطرح مبادرة "100 يوم توثيق" مساهمة فى بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

في اطار سعى الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة القيادة السياسية لبناء الانسان، وحرص وزارة العدل على المساهمة في إنجاح مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تطرح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خلال الفترة المقبلة تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مبادرة جديدة تحت عنوان مبادرة "100 يوم توثيق" خلال فترة مسائية ثانية دون مقابل الخدمة المميزة.

وتتضمن هذه المبادرة التي كان من المقرر طرحا في أغسطس الماضى الا انه تم ارجائها إطلاق خدمات السيارات المتنقلة للتوثيق في الأماكن التي لم يكن متوفرا بها هذه الخدمة من قبل وذلك خلال فترة العمل الصباحية والمسائية الأولى.

وحددت هذه المبادرة أماكن تواجد سيارات التوثيق المتنقلة عن الفترة المسائية الثانية خلال مبادرة الـ ١٠٠ يوم من الساعة 5 مساء وحتى 9 مساء وهى:

1-سيارة متنقلة رقم 2 بالقاهرة في القاهرة الجديدة

2-سيارة متنقلة رقم 36 بالجيزة داخل جهاز مدينة 6 أكتوبر

3-سيارة متنقلة رقم 23 بكفر الشيخ أمام محكمة كفر الشيخ

4-سيارة متنقلة رقم 22 بجنوب سيناء أمام محكمة شرم الشيخ

5-سيارة متنقلة رقم 25 بالفيوم بنادي القضاة بالفيوم

6-سيارة متنقلة رقم 18 بالغربية بنادى القضاة بالغربية

7-مركز خدمات مصر رقم 14 بالبحيرة أمام مبنى دار المسنين قرية الأبعادية

8-مركز خدمات مصر رقم 16 بالدقهلية داخل محكمة بلقاس المنصورة

9-مركز خدمات مصر رقم 20 بالشرقية داخل مجمع محكمة الزراعة بالزقازيق

10-مركز خدمات مصر رقم 17 بالغربية مركز الخدمات العامة سبرباى بطنطا

11-مركز خدمات مصر رقم 19 بالقليوبية أمام مجمع محاكم شبرا الخيمة

12-مركز خدمات مصر رقم 27 بالمنيا داخل محكمة سمالوط بالمنيا

13-مركز خدمات مصر رقم 26 بأسيوط أمام الغرفة التجارية بأسيوط

14-مركز خدمات مصر رقم 22 ببني سويف في مجمع محاكم ببا

15-مركز خدمات مصر رقم 31 بسوهاج في مجمع محاكم سوهاج

وبالنسبة لفروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية خلال مبادة الـ 100 يوم فهى:

1-مكتب توثيق روض الفرج بالقاهرة في اول شبرا - جزيرة بدران

2-مكتب توثيق السيدة زينب بالقاهرة في 16 أ شارع أمين سامي متفرع من ش قصر العيني عمارة العرابس السيدة زينب القاهرة

3-مكتب توثيق ابو النمرس بالجيزة خلف مسجد عبد اللطيف - بجوار موقف السيارات

4-مكتب توثيق منشبة القناطر بالجيزة في محكمة منشأة القناطر - بجوار المجلس المحلى

5-مكتب توثيق شبرا أول بالقليوبية في مبنى محكمة شبرا الخيمة خلف مستشفى النيل

6-مكتب توثيق قليوب بالقليوبية في مبنى محكمة قليوب

7-مكتب توثيق العامرية ثان بالاسكندرية في بجوار مستشفى التيسير التخصصي - تحت كوبرى العامرية

8-مكتب توثيق المنتزه ثان بالإسكندرية في عمارات ذات الصواري جوار مساكن عثمان، المندرة

9-مكتب توثيق ضواحي طنطا بالغربية في خلف مديرية الامن بمقر المحكمة القديم

10-مكتب توثيق السنطة بالغربية في الدور الارضى بمحكمه السنطه

11-مكتب توثيق ابو المطامير بالبحيرة في محكمه ابو المطامير - ش البغدادي مركزابو المطامير البحيره

12-مكتب توثیق نبروه بالدقهلية في شارع البحر بجوار شركة المياه والصرف الصحي بنبروة

13-مكتب توثيق رأس البر بدمياط في محكمة راس البر

14-مكتب توثيق ثاني الإسماعيلية بالاسماعيلية في حي السلام عمارات الاوقاف بجوار مبنى الاوقاف الدور الارضى

15-مكتب توثيق المناخ ببورسعيد في عمارة رقم 19 أمساكن عمرو بن العاص حى الزهور بعد البان الامام

16-مكتب توثیق کفر داود بالمنوفية في المنطقه الخامسه بجوار مدرسه اللغات

17-مكتب توثيق أبو حماد بالشرقية في مدينه ابو حماد مجمع محاكم ابو حماد

18-مكتب توثيق طحا المرج بالشرقية في طحا المرج - اعلى مكتب بريد طحا المرج

19-مكتب توثيق طامية بالفيوم في مبنى محكمة طامية

20-مكتب توثيق ببا ببني سويف في مجمع محاكم ببا بشارع الابراهيمية

21-مكتب توثيق سوهاج الرئيسي بسوهاج في شارع سعد زغلول بجوار بنك الأسكندرية - سوهاج

22-مكتب توثيق جهينة بسوهاج في مجمع المحاكم جهينه الغربيه مركز جهينه

23-مكتب توثيق ابو تشت بقنا في محكمه أبو تشت

24-مكتب توثیق دشنا بقنا في دشنا، مدينة دشنا، مركز دشنا، قنا

25-مكتب توثيق الخارجة بالوادي الجديد في الخارجة حى الزهور عمارة 125 بجوار مسجد الاستقامة

26-مكتب توثيق كوم امبو بأسوان في حي الزهور السبعين بجوار مبنى التامينات الاجتماعية الدور الثاني

27-مكتب توثيق بني مزار بالمنيا في شارع الحاج شلقامي امام مستشفى الرمد

28-مكتب توثيق الحمام بمطروح في شارع الاسكندرية بجوار المطافى - الحمام - مطروح

29-مكتب توثيق الطور بجنوب سيناء في الطور بجنوب سيناء الخدمة المسائية بمقابل اضافي

30-مكتب توثيق ضواحي الغردقة بالبحر الاحمر في حفر الباطن بمبنى المحافظة الغردقه

علما بان تلك المكاتب لم تكن تعمل بالفترة المسائية من قبل وتم تشغيلها خلال فتره المبادرة بدون مقابل للخدمة المميزة الخاص بالعمل بالفترة المسائية

أماكن تواجد سيارات التوثيق المتنقلة عن فترة العمل الصباحية والمسائية الأولى خلال مبادرة ال ١٠٠ يوم

1-سيارة منطقة رقم 1 بالقاهرة لدعم توثيق مدينة نصر أول ايام السبت الأحد والاثنين ودعم توثيق البساتين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

2-سيارة منطقة رقم 41 بالقاهرة لدعم توثيق البساتين ايام السبت الأحد والاثنين ودعم توثيق مدينة نصر أول أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

3-سيارة منطقة رقم 3 دعم توثيق إمبابة أيام السبت والأحد والاثنين ودعم توثيق 6 أكتوبر المطور أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

4-سيارة منطقة رقم 37 دعم توثيق 6 أكتوبر المطور أيام السبت والأحد والاثنين ودعم إمبابة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

5-سيارة منطقة رقم 6 دعم توثيق اسكندرية النموذجي يومي السبت والاثنين وتوثيق الدخيلة الأحد والخميس وتوثیق سیدی جابر يومي الثلاثاء والأربعاء

6-سيارة متنقلة رقم 8 امام مجمع محكمة شبين الكوم يومي السبت والاثنين دعم توثيق شبين الكوم باقي أيام الاسبوع

7-سيارة متنقلة رقم 9 أمام مجمع المحاكم بالدقهلية يومى السبت والأربعاء توثيق ضواحي المنصورة يوم الأحد توثيق مركبات المنصورة يومى الاثنين والخميس الجامعة يوم الثلاثاء

8-سيارة متنقلة رقم 10 في سوهاج لدعم فرع توثيق مجمع محاكم سوهاج طوال الاسبوع

9-سيارة متنقلة رقم 11 في قنا لدعم فرع توثيق محكمة قنا طوال الأسبوع

10-سيارة متنقلة رقم 17 في الشرقية لدعم توثيق ثان الزقازيق يومي السبت والأثنين دعم توثيق المركبات وأيام الأحد والثلاثاء والخميس دعم توثيق منيا القمح يوم الأربعاء

11-سيارة متنقلة رقم 20 في المنيا لدعم فرع توثيق المنيا النموذجى طوال الأسبوع

12-سيارة متنقلة رقم 23 في كفر الشيخ امام محكمة كفر الشيخ يومي السبت والخميس ودعم توثيق الرياض يوم الأحد ودعم توثيق كفر الشيخ يومى الاثنين والأربعاء ودعم توثيق الحامول يوم الثلاثاء.

13-سيارة متنقلة رقم 27 في اسوان امام محكمة اسوان طوال الأسبوع

14-سيارة متنقلة رقم 31 في الاسماعيلية لدعم فرع توثيق ثان الاسماعيلية أيام السبت والاثنين والأربعاء ودعم فرع توثيق ثالث الاسماعيلية أيام الاحد والثلاثاء والخميس

15-سيارة متنقلة رقم 34 في مرسى مطروح لدعم توثيق مطروح النموذجى طوال الأسبوع