شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: معارض "أهلا مدارس" بها جميع مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: "كنت سعيدة بمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى معرض "أهلا مدارس" وهو معرض موجه لـ 3 شرائح وهم الطلاب فى المدارس والمعلم والأسرة، وهو معرض متكامل".

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الدولة من خلال وزير التموين بتوفر فى هذا المعرض جميع المستلزمات المدرسية، لافتة إلى أن التحالف يخاطب الأسر والشرائح الأكثر احتياجا واستحقاقا.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن المشاركة فى معرض "أهلا مدارس" كان نتيجة لتعاون سيبدأ مع وزارة التموين، والعمل على تخصيص أماكن للتحالف داخل المعارض، وعمل تمكين اقتصادى للمرأة داخل القرى والعمل على تسويق منتجات المرأة فى هذه المعارض.

تابعت نيلة مكرم: "الأسعار أقل كثيرا من الأسواق، وأناشد المواطنين بالذهاب لهذه المعرض والتى تضم كل مستلزمات الأسرة المصرية من أدوات مدرسية وسلع أساسية ولحوم ومجمدات، بأسعار مقبولة، مع نفس الجودة".