شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات قصف خيام النازحين بخان يونس.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، 100 شهيد وجريح فى مجزرة إسرائيلية مروعة جنوبى غزة.. الاحتلال يستهدف خيام النازحني بـ4 صواريخ أمريكية الصنع.. الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا المسؤولية.. و»جوتيريش«: الدمار واملوت بالقطاع أسوأ ما شاهدته، مصر تدين بأشد العبارات قصف خيام النازحين فى مواصى خان يونس.. القاهرة تستنكر غياب التحرك الدولى تجاه انتهاكات جيش الاحتلال.. تدين المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين.. وتطالب جميع الأطراف بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني..

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ 100 شهيد وجريح فى مجزرة إسرائيلية مروعة جنوبى غزة.. الاحتلال يستهدف خيام النازحني بـ4 صواريخ أمريكية الصنع.. الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا المسؤولية.. و»جوتيريش«: الدمار واملوت بالقطاع أسوأ ما شاهدته

ـ مصر تدين بأشد العبارات قصف خيام النازحين فى مواصى خان يونس.. القاهرة تستنكر غياب التحرك الدولى تجاه انتهاكات جيش الاحتلال.. تدين المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين.. وتطالب جميع الأطراف بإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى

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