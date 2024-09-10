شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تمركزا لجيش الاحتلال بموقع الراهب وحققنا إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 07:27 م
أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه تمركزا لجيش الاحتلال في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبرعاجل لها.
وكان الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أعلن أنه شن غارات جوية على منشآت تابعة لـ"حزب الله" فى مناطق عيتا الشعب والخيام والناقورة جنوبى لبنان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز