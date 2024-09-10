شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات "سعسع" و"ميرون" والان مع تفاصيل الخبر

كشف جيش الاحتلال، عن رصد إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات "سعسع" و"ميرون" في الشمال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأفادت مراسلة القناة، أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت أن مسيرة لحزب الله تمكنت من الوصول إلى عمق 20 كيلومترا من الحدود.