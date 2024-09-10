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جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات "سعسع" و"ميرون"

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 07:29 م

كشف جيش الاحتلال، عن رصد إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات "سعسع" و"ميرون" في الشمال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأفادت مراسلة القناة، أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت أن مسيرة لحزب الله تمكنت من الوصول إلى عمق 20 كيلومترا من الحدود.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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