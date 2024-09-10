شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الدنمارك يتفقد مركز مساعدات غزة اللوجستية بالعريش والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وزير خارجية الدنمارك "لارس راسموسن" المركز اللوجستي للمساعدات المخصصة لقطاع غزة بالعريش، رافقه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

وقدمت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري عرضا بحركة استقبال وتجميع المساعدات التي تصل لمصر عن طريق مطار العريش ومسار نقلها لغزة.

وكان راسموسن وصل اليوم إلى مطار العريش قادماً من القاهرة يرافقه وفد وطاقم سفارة الدنمارك بالقاهرة.

واستعرض اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية المقدمة لقطاع غزة.

وخلال جولته بمعبر رفح اطلع وزير خارجية الدنمارك علي مسار سير المساعدات لغزة من الجانب المصري، و أعرب الوزير "راسموسن" عن تقديره الكبير للجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف الإنساني في قطاع غزة، مشيداً بالدور المصري في إيصال المساعدات، والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

ومن المقرر أن يواصل الجولة بزيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، في إطار المتابعة المستمرة لعمليات الدعم الإنساني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس وزير خارجية الدنمارك، "لارس راسموسن"، بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي.

ونقل الوزير الدنماركي تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء إلى الرئيس السيسي، والذي بادلهم بالتحية والتقدير، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من زيارة جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى معبر رفح، حيث عقد مؤتمراً صحفياً. كما قام بزيارة المصابين الفلسطينيين الذين تقدم لهم مصر الرعاية الطبية الكاملة بمستشفي الشيخ زويد بالإضافة إلى زيارة مقر المساعدات المخصصة لقطاع غزة في وزير خارجية الدنمارك، لارس راسموسن.