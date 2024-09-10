شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزارة التموين: استمرار توافد المواطنين على معرض أهلا مدارس 2024 بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار توافد المواطنين على معرض أهلا مدارس الرئيسى 2024 ‎في أرض المعارض بمدينة نصر، بشكل كبير حيث ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ويستقبل الجمهور يوميا الساعة 11 صباحاً حتى 10 مساء.



‎ويوفر نحو 200 عارضا المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة كذلك كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين



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وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد انه يتم طرح السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلي 30٪ كما تم الاتفاق مع محافظة القاهرة علي إقامة معرض دائم في معظم احياء محافظة القاهرة.



‎يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد افتتح ايضا المعرض السلعي الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.