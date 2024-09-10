شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية المميتة على المنطقة المخصصة للنازحين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية المميتة على المنطقة المخصصة للنازحين في المواصي بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبرعاجل لها.

فيما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان أمر غير معقول.

وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار سقوط الضحايا في قطاع غزة.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مجزرة جديدة مروعة بقصفه خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكد الدفاع المدني الفلسطيني أن فرقه انتشلت 40 شهيدا و60 جريحا، مشيرا إلى أن عمليات انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة.