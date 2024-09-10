شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024 على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى الآن عبر الموقع الرسمى، حيث يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة النتيجة .

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

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