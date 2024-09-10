شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بحيازة الماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت جهات التحقيق بحبس سعد الصغير المطرب الشعبي، 4 أيام احتياطيا على ذمة اتهامه بحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوى مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة أم لا؟

وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج.

وأفادت المصادر، أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.