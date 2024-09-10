"حرامية أنتيكة".. كواليس سرقة شقة مذيعة بقناة الأهلي فجرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بينما يستعد المؤذن لرفع صوت الحق معلنًا قدوم موعد صلاة الفجر، صوت نباح كلب حراسة قطع نوم مذيعة شابة لم تتوقع ما حدث للتو خارج غرفتها محكمة الغلق.

مذيعة بقناة الأهلي استيقظت من نومها على تسلل شخصين غريبين إلى مسكنها فجرًا واكتشفت تعرضها للسرقة لكنها لم تحاول مطاردتهما والتزمت غرفتها حتى شروق الشمس.

صباح الثلاثاء توجهت المذيعة مريم سميح إلى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة وحررت بلاغا بتعرضها للسرقة. العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب وجه بانتقال قوة للمعاينة.

الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم وجه معاونه بفحص مداخل ومخارج الشقة ومراجعة كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة دخول المتهمين وتبين استيلاءهما على مبلغ مالي وقطعتي أنتيكة "أباجورة - تمثال".

وتكثف قوات الأمن جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية بقيادة اللواء هاني شعراوي وتحرر محضر بالواقعة.