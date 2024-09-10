5 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة "محامي المساكنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق المختصة، تحديد جلسة 5 نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة المحامي هاني سامح، بسبب تصريحاته حول المساكنة على أحد القنوات الفضائية.

كان قد تقدم محامي ببلاغ ضد "هاني سامح"، بتهم التحريض المواطنين على عدم الانقياد للقوانين وانتحال صفة محامي بالنقض على غير الحقيقة.

وطالب البلاغ التحقيق والتحريات الأمنية حول القصد الجنائي من تلك التصريحات المسيئة لكافة المؤسسات ولجموع الشعب المصري، واتخاذ أوامر قضائية بالقبض على محامي المساكنة ومنعه من السفر تمهيدا لمحاكمته على مجموع الاتهامات الموجهة له.