بعد حبسه.. ترحيل سعد الصغير إلى قسم شرطة النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

رحلت الأجهزة الأمنية، المطرب سعد الصغير، إلى قسم شرطة النزهة وإيداعه حجز القسم، لتنفيذ قرار النيابة العامة الخاص بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية "فيب" بها مواد مخدرة.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، مساء اليوم، بحبس مطرب المهرجانات سعد الصغير، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد ضبطه من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، لحيازته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا.

كما أمرت جهات التحقيق بعرض سعد الصغير على الطلب الشرعي، لسحب عينة وإجراء تحليل مخدرات له، بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته.

وألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على المطرب سعد الصغير أثناء عودته من أمريكا بحوزته مواد مخدرة.

وكان سعد الصغير في أمريكا لإحياء إحدى الحفلات، وتم ضبطه في المطار أثناء تفتيشه وعثر بحوزته على مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات.

وأقر المتهم بأن المضبوطات بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت المضبوطات عبارة عن سجاير إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا.