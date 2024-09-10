توجيه من رئيس الوزراء بشأن أزمة انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى الأعمال المزمع تنفيذها لحل مشكلة انقطاع المياه بصورة جذرية في مدينة القاهرة الجديدة، في ضوء جهود تدعيم وتطوير منظومة المياه بالمدينة لتوفير احتياجات السكان من كميات المياه العذبة، حيث أوضح أن تلك الأعمال ستشمل تنفيذ المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه، بطاقة إضافية 500 ألف متر مكعب يوميًا، من المأخذ الرئيسي من المعادي وحتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة القاهرة الجديدة خلال فترة التنفيذ، من الساعة السابعة مساء يوم السبت 14 سبتمبر 2024، وحتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بضرورة إعلام سكان مدينة القاهرة الجديدة في المناطق المتأثرة بالإجراءات الجاري تنفيذها، وفترات انقطاع المياه، وذلك عبر مختلف الوسائل، ومن بينها صفحات التواصل الاجتماعي، لأخذ الاحتياطات اللازمة، مع تكثيف تواجد سيارات المياه العذبة بتلك المناطق المتأثرة خلال فترات الانقطاع لتلبية احتياجات السكان.

وعقب وزير الاسكان مؤكدا أنه تم بالفعل منذ الأمس الاعلان عن فترات وأماكن الانقطاع بوسائل الاعلام المختلفة، وعلى صفحة الوزارة والجهاز الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وسيتم توفير عدد كبير من سيارات المياه العذبة، كما تم إعلان أرقام تليفونات مسئولي الجهاز للتواصل في حالة الاحتياج إلى سيارات مياه.