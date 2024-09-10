محافظ القاهرة يبحث تفعيل خطوات تنفيذ فراغات عامة بالأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا اليوم مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، وممثلى منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والمكتب الاستشارى لتصميم الفراغات العامة بهدف تفعيل خطوات تنفيذ فراغات عامة بمنطقة الأسمرات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى ضمن استعدادات المحافظة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر والذى يقام بالتنسيق بين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية.

وأوضح أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة .

وأكد أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ..موضحا أن الدولة قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، كما أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.