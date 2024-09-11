هيئة الدواء المصرية تشارك في فعالية "نساء في مجال الصيدلة" بمؤتمر "فارمكونكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، في فعالية "نساء في مجال الصيدلة"، التي أقيمت خلال اليوم الثالث والأخير من "فارماكونكس"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على دور النساء في صناعة الأدوية وتعزيز مشاركتهن في هذا القطاع الحيوي.

تهدف الفعالية إلى إبراز جهود النساء العاملات في مجال صناعة الدواء، بما في ذلك القادة في الإدارة العليا ورائدات الأعمال في قطاعي الأدوية والصيدلة الحيوية، كما أنها توفر فرصة للتواصل المهني والتوجيه والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والأفكار.

تمت خلال الفاعلية مناقشة قضايا مهمة تتعلق بتمكين المرأة على المستويات الفنية والمهنية، مثل المرأة في القيادة والتنوع والإدماج والتوازن بين العمل والحياة والتطوير المهني.

شاركت هيئة الدواء المصرية في فعالية " نساء في مجال الصيدلة " بخطاب عن الرعاية الصيدلية لسلامة المرضى "التحديات والدروس المستفادة"، وسلطت الدكتورة شيرين محمد عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الضوء على المساهمات القيمة التي قدمتها النساء في صناعة الأدوية، وخاصة في مجال الرعاية الصيدلية وسلامة المرضى.

وأوضحت أن المرأة تشغل العديد من المناصب القيادية بهيئة الدواء المصرية، وأكدت دور الهيئة في التوعية والتثقيف الدوائي؛ حيث تعمل على نشر الوعي بين المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية حول الاستخدام الآمن للأدوية، وتقديم المعلومات الدوائية الصحيحة، كذلك تقديم عدة مبادرات، مثل مبادرة مبادرات تتم للتوعية باليقظة الدوائية والممارسات الصيدلية، ومبادرات ومحاضرات للتوعية، وأخرى لتبادل الخبرات وعلى رأسها مبادرة 100مشروع تطوير.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية إلى الاهتمام بتدريب وتثقيف طلبة كليات الصيدلة؛ حيث تم تنظيم محاضرات للتوعية لـ580 متدربا، بالإضافة إلى توعية وتثقيف السادة المواطنين من خلال زيارة العديد من الأماكن العامة لتوعية المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع بالموضوعات الدوائية المختلفة، وعلى رأسها المضادات الحيوية وترشيد استهلاكها، أمراض القلب والضغط، سرطان الثدي وغيرها من الموضوعات التي تمس المريض المصري.