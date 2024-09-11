ضبط سائق التوك توك المتهم بالاعتداء على سائق نقل عام بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق توك توك، لاتهامه بالتعدي على سائق أوتوبيس نقل عام بسلاح أبيض، محدثًا إصابته بجرح قطعي باليد، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما في حدائق القبة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا من سائق نقل عام، 42 عام- مقيم بالزاوية الحمراء، يتهم سائق توك 16 سنة، بالتعدي عليه بواسطة سلاح أبيض "كاتر"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.

وكشفت التحريات حول الواقعة، أن المتهم اعتدى على سائق النقل على إثر خلافات نشبت بينهما على أولوية المرور، أدت إلى مشادة كلامية وتصاعدت الأمور إلى تعدي سائق الـ توك توك عليه بواسطة سلاح أبيض كان بحوزته.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات نشبت بينهما على أولوية المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.