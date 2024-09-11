شكرا لقرائتكم خبر عن الحلول المقترحة من وزارة التعليم لحل كثافات الفصول وعجز المدرسين بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حلول ومقترحات لحل مشكلة الكثافة فى الفصول الدراسية وعجز المعلمين استعداداً للعام الدراسي الجديد 2025:

وخلال التقرير الحالى نوضح الحلول المقترحة لحل مشكلة عجز المعلمين والكثافات فى الفصول المدرسية:



حلول مشكلة عجز المعلمين كالتالى:

- استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.

- تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024.

- التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية.

- الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.



حل مشكلة الكثافة فى الفصول كالتالى:

- نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

ـ تطبيق فكرة الفصل المتحرك وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية.