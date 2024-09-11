الحكم في استئناف 7 متهمين على حبسهم بقضية منتجع الشيطان بالجيزة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مستأنف منشأة القناطر، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من 7 متهمين على حبسهم عام في قضية "منتجع الشيطان"، لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة والذي تضمن أفعالًا فاضحة بين عشرات الشباب.

وكانت النيابة العامة أحالت 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم؛ مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك في الحفلة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "م.س" ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم "س. ف" في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة لممارسة الفجور، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك.