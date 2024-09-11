شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالفرز وتجنب الخيوط الصناعية أبرزها.. 6 توصيات عند إعداد وتعبئة القطن والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصر انطلاق موسم جنى القطن لعام 2024، وهو حدث اقتصادى وزراعى هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، لأن القطن منذ نشأته موضع اهتمام كبير من المسئولين عنه فى مختلف مراحل تداوله من إنتاجه وتسويقه وتصنيعه لما له من أهمية بالغة في اقتصادنا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات عند إعداد وتعبئة القطن:

1- التأكد من جفاف القطن قبل التعبئة، حيث إن القطن الذى به ندى أو تلحقه رطوبة لأى سبب من الأسباب يتغير لونه وتنخفض رتبته.

2- الاهتمام بالتجانس في الأقطان قبل تعبئتها بحيث يوضع في الكيس الواحد قطن من نفس المستوى لأن خلط الجنية الأولى مع الثانية يؤدى إلى خفض الرتبة لأن السيادة تكون للقطن الرديء وبالتالي يضيع على المزارعين الكثير من الأموال مقابل انخفاض الرتبة .

3- العناية بفرز القطن الزهر قبل التعبئة والتنظيف من القشبروالمبرومة والفصوص الجافة والمصابة وأى شوائب.

4- التعبئة في أكياس من الخيش جديدة ونظيفة وخالية من أي آثار للأسمدة.

5- تجنب استخدام أي خيوط صناعية في حياكة الأكياس بل يستخدم الدوبار المصنع من القطن، وذلك لحماية القطن من التلوث عند التصنيع .

6- التأكد من أن العبوات نظيفة وخالية من المواد الغريبة كالتبن وبقايا المحاصيل، كما يجب التأكد من عدم تلوث هذه العبوات بالمواد البترولية أو الشحومات وعدم كبس أكياس القطن بأكثر من قنطار للكيس الواحد، حيث أن الكيس الزائد يؤثر تأثيراً سئياًعلى رتبة القطن.