شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الامريكية 2024 .. ترامب يحذر من "حرب عالمية ثالثة" حال فوز هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهورى الحالي دونالد ترامب من حرب عالمية ثالثة في حال فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وذلك بسبب إصرارها على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف في حربها ضد موسكو.

وزعم ترامب أن ضحايا هذه الحرب المشتعلة أكثر بكثير مما تعلن عنه وسائل الإعلام المختلفة، مضيفا بأن هاريس سوف تقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة إذا وصلت إلى البيت الأبيض، عكس ما ينتوى فعله حال فوزه، مكررا تصريح سابق له بأن قادر على وقف هذه الحرب خلال ساعة واحدة من تاريخ توليه الرئاسة إذا فاز في انتخابات نوفمبر القادمة.

وفى تصريحات سابقة ، راهنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس علي ما اسمته بـ"استفزازات ترامب"، حيث قالت في مقابلة مع برنامج "The Rickey smiley morning Show" ، إنها تتوقع هجمات بشأن هويتها العرقية والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع الطريقة التي هاجم بها ترامب من قبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما والمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون.

وقالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 إنها مستعدة لترامب الذي سيتحدث بالكثير من الأكاذيب وتتوقع أن يهاجمها بشكل شخصي . وتابعت: لا توجد حدود له فيما يتعلق بمدى انحداره، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه ليس مهتما بقول الحقيقة، ويجب أن نكون مستعدين لاحتمال أن يتحدث بالكثير من الأكاذيب".

بدوره ، أتم المرشح الجمهوري دونالد ترامب استعداداته لـ المناظرة الرئاسية ، حيث كشفت مصادر مقربة لشبكة سي بي اس نيوز أنه عكف خلال الأيام القليلة الماضية علي مراجعة مواقفه السياسية مع فريق استشاري منتقي بعناية ، ومن بينهم النائب الجمهوري مات جيتز ، والذي عقد معه شبه محاكاة للمناظرة بما قد تتضمنه من أسئلة شائكة مثل مشاكله القانونية، بما في ذلك لوائح الاتهام الفيدرالية له بالتدخل في الانتخابات والاحتفاظ بوثائق سرية، والإدانة الجنائية في قضية الممثلة الإباحية المعروفة باسم أموال الصمت والموقف من الإجهاض وغير ذلك.

وبخلاف ذلك، أجري ترامب بحسب مصادر تحدثت لشبكة اية بي سي نيوز مراجعة شاملة لمناظرات هاريس السابق ، ولقاءاتها التليفزيونية.