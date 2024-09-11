شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الامريكية 2024 .. ترامب يحذر من "حرب عالمية ثالثة" حال فوز هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهورى لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب من سيناريوهات فوز منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ، مشيراً خلال المناظرة الرئاسية المنعقدة حالياً إلى أن فوز هاريس سيقود العالم إلى "حرب عالمية ثالثة" على حد وصفه.

وخلال المناظرة الرئاسية المنعقدة حاليا، قال ترامب : فوز هاريس سينهى الولايات المتحدة، ويقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة، فيما ردت هاريس خلال المناظرة بتوجيه انتقادات حادة لمنافسها، قائلة إن فوزه يقضي على الديمقراطية في البلاد.. وتابعت: فوزه سينهى دستور الولايات المتحدة.

ومنذ انسحاب جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ، وإقدام الحزب الديمقراطي علي اختيار كامالا هاريس لاستكمال المعركة، احتدم السباق الانتخابي بشكل ملحوظ وسط آمال متزايدة في أوساط الديمقراطيين للفوز أمام المرشح الجمهوري ، الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان يمني النفس بفوز سهل أمام بايدن.

وقبل أقل من أسبوع على مناظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس ، كشف استطلاع رأي مشترك بين صحيفة نيويورك تايمز ومركز سيينا كوليدج ، ونشرت نتائجه الأحد أن ترامب حائز لـ48% من الأصوات.

ومن بين الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع، قال 28 % منهم إنهم يحتاجون لمعلومات إضافية عن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بينما قال 9 % فقط ذلك عن ترامب.

وتعكف هاريس، وفق وكالة أسوشيتد برس، على التدرب على المناظرة في فندق في وسط مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث يمكنها التركيز على تحسين إجاباتها التي ستستغرق دقيقتين، حسب قواعد المناظرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية استعدادات مكثفة لـ المناظرة الرئاسية ، فمن جانبها ، عكفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس علي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع مستشاريها وقالت في تصريحات إذاعية أنها مستعدة لأن يطلق ترامب الاهانات ويشوه الحقائق ، علي حد وصفها.

وتابعت هاريس : "علينا أن نكون مستعدين لحقيقة أنه غير ملزم بقول الحقيقة".

بدوره ، اختار ترامب تكثيف جولاته الانتخابية ، مؤكداً أن استعداداته للمناظرة ستكون في أكمل صورة بمجرد وصوله إلى مسرح المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا، حيث قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز: "يمكنك أن تدخل بأي استراتيجية تريد، عليك فقط أن تتكيف مع ما يحدث أثناء المناظرة".

واقتبس ترامب عبارة للملاكم الشهير مايك تايسون ، قائلاُ : "الجميع لديهم خطة.. حتى يتلقوا ضربة في الوجه".