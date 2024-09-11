شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز قضايا سعد الصغير بعد القبض عليه بحوزته زيت الحشيش والمارجوانا والان مع تفاصيل الخبر

بعد خبر القبض على الفنان سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات وزيت الحشيش والمارجوانا حسب جهات التحقيق، لم تكن هذه القضية الوحيدة التى واجهت الفنان سعد الصغير، فقد تورط فى عدة قضايا أثارت اهتمام الرأى العام، من أبرز هذه القضايا:

1. قضية التهرب الضريبي:

فى عام 2021، أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبى حكمًا ضد سعد الصغير بتهمة التهرب من دفع الضرائب. اتُهم بأنه تهرب من دفع مبلغ مالى ضخم عن أنشطته الفنية، ووفقًا للتقارير، تم إدانته وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية.

2. واقعة الاعتداء:

فى عام 2015، تم اتهام سعد الصغير بالاعتداء على أحد الأشخاص داخل كافيه شهير بالقاهرة. الواقعة تطورت إلى مشاجرة كبيرة، وتم تقديم بلاغ ضده، لكنه نفى تورطه فى الحادث وأكد أن هناك سوء فهم.

3. قضية الزواج العرفي:

لاحقت سعد الصغير شائعات حول زواجه عرفيًا من الراقصة شمس، والتى ادعت أنها تعرضت للتعدى من قبله، وأنه حاول إجبارها على الإجهاض، هذه القضية أثارت جدلًا كبيرًا، رغم نفى سعد المستمر لهذه الادعاءات.