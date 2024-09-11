شكرا لقرائتكم خبر عن سجال بين ترامب ومنسق المناظرة الرئاسية بسبب قطط أوهايو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس سجالاً بين المرشح الجمهورى ومدير المناظرة ديفيد موير، حول القطط والحيوانات الأليفة في ولاية أوهايو الأمريكية.

وانعقدت فجر اليوم المناظرة الرئاسية بين المرشح الجمهورى، الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنافسته نائبة جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وخلال المناظرة، كرر ترامب هجومه علي سياسات إدارة بايدن فيما يخص ملف المهاجرين والسماح بدخول المزيد منهم بطرق غير شرعية. وتابع: إنهم يأكلون قطط السكان فى ولاية أوهايو، في سبرينغفيلد، يأكلون الكلاب، والأشخاص الذين أتوا يأكلون القطط ويأكلون الحيوانات الأليفة التي يمتلكها الأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا، وهو أمر مخز".



وخلال حديث ترامب، قاطعه ديفيد موير منسق المناظرة، وطالبه بإثبات ذلك، قبل أن يستكمل ترامب حديثه، ليعود موير ويعقب: تواصلت شبكة "ABC" نيوز مع رئيس بلدية المدينة هناك وأخبرنا أنه لم تكن هناك تقارير موثوقة عن مزاعم محددة عن تعرض الحيوانات الأليفة للأذى أو الإصابة أو الإساءة على أيدي أفراد من داخل مجتمع المهاجرين".

وبخلاف المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المناظرة الثانية فى معركته بـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 ، حيث سبق وأن واجه الرئيس جو بايدن في المناظرة الأولى ، قبل أن ينسحب الأخير من السباق متأثر بحملة انتقادات من داخل وخارج حزبه بعد الأداء الباهت الذي وصفته مجلة "التايم" بـ"الصدمة".

وقبل مناظرة ترامب وهاريس المرتقبة، أسفرت المناظرة الانتخابية الأولى عن تفوق ساحق لترامب ، فبحسب استطلاع أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية في اليوم التالي، اعتبر 67% من مراقبي المناظرة أن أداء الرئيس السابق كان أفضل مقارنة بـ33% فقط لصالح بايدن ، في حين كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بين كتاب الرأي لديها أن 14% فقط اعتبروا أن بايدن "أبلى بلاء حسناً" مقابل 86% انحازوا لـ دونالد ترامب.