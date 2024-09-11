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شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يؤيدون مطالب زيادة الدعم المخصص للفلاحين والمزارعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للفلاحين والمزارعين، ايد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للفلاحين والمزارعين.
وأيد 82% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للفلاحين والمزارعين، بينما عارض 18% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للفلاحين والمزارعين.
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