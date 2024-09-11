شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف إجراءات منع تسرب مرض الكوليرا للبلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتعزيز الرقابة الصحية تجاة الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من الدول المتأثرة بالمرض الكوليرا، والتى جاءت كالتالى:-

- المناظرة الصحية للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات.

- التأكد من سلامة البضائع القادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

- تحويل الحالات المشتبهة إلى المستشفى المعين لتقييم الحالة والإخطار الفوري للغرفة الوقائية بالوزارة والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشئون الصحية التابع لها.

- اتخاذ الإجراءات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة.

- تعدم المأكولات والمشروبات ما لم تكن محفوظة في عبوات ومختومة ومحكمة ولا يشك في تلوثها.

- تطهير وسيلة النقل حال وجود حالة إشتباه واعتبار مخلفات وسيلة النقل مخلفات خطرة، ويتم التخلص الآمن منها تحت إشراف الحجر الصحي.

- فيما يخص البضائع: يمنع تفريغ أي أسماك صدفية قادمة من البلاد المتأثرة بالمرض ما لم تكن مصحوبة بشهادة تدل على أنها خالية من ضمات الكوليرا.

- فيما يخص التعامل مع الجثث: عدم الترخيص بنقل جثث الأشخاص المتوفين بالكوليرا إلا بعد انقضاء عام علي الأقل من تاريخ الوفاة تنفيذاً لما ورد بالمادة الرابعة من الاتفاق الدولي الخاص بنقل الجثث

- الإبلاغ الفورى عند التأكد من أي حالة اشتباه أو وفاة قادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا.

- إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي بالبلاغ اليومي أو الصفري.