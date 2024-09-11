شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مشاركة 19 قرية فى منظومة مكافحة السحابة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء، خلال الأعوام السابقة، تضمن تحديد 19 قرية على مستوى المحافظات ووضعهم ضمن منظومة عمل لمكافحة الظاهرة، مع ضم محافظة أسيوط للمنظومة من أجل مواجهة حرق حطب الذرة.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم عمل تحليل للبيانات وتحديد أكثر الأماكن التى يتم حرق قش الأرز بها المسئول الأول عن ظهور السحابة السوداء، وتم توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى، كما تم توقيع 2 بروتوكول مع وزارة الزراعة بشأن إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من خلال الإرشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات تقوم بها وزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء منها فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع، ونظام الإنذار المبكر، حيث تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، إضافة إلى وجود غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، مؤكدة انخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة 60- 70% عن السنوات الماضية.