شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع "سيدة القطط".. تايلور سويفت تعلن دعم كامالا هاريس بانتخابات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمة الامريكية تايلور سويفت دعمها لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في سباق الانتخابات الامريكية عقب انتهاء المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بوقت قليل، لتنهي بذلك جدلا استمر طوال فترة الحملة الانتخابية التي قام بها الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كتبت تايلور سويفت على حسابها بانستجرام الذي يضم اكثر من 283 مليون متابع بعد انتهاء مناظرة ترامب وهاريس: "مثل العديد منكم، شاهدت المناظرة الليلة. إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فهذا هو الوقت المناسب لإجراء بحثك حول القضايا المطروحة والمواقف التي يتخذها هؤلاء المرشحون بشأن الموضوعات التي تهمك أكثر. بصفتي ناخبًا، أتأكد من مشاهدة وقراءة كل ما أستطيع عن سياساتهم وخططهم المقترحة لهذا البلد"

وتابعت، "لقد علمت مؤخرًا أن الذكاء الاصطناعي الذي يؤيد زوراً ترشح دونالد ترامب للرئاسة قد تم نشره على موقعه. لقد أثار ذلك حقًا مخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي، ومخاطر نشر المعلومات المضللة. لقد أوصلني إلى استنتاج مفاده أنني بحاجة إلى أن أكون شفافًا للغاية بشأن خططي الفعلية لهذه الانتخابات كناخب. إن أبسط طريقة لمكافحة المعلومات المضللة هي الحقيقة .. سأدلي بصوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024."

وأضافت، "سأصوت لصالح هاريس لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها. أعتقد أنها قائدة ثابتة وموهوبة وأعتقد أنه يمكننا إنجاز الكثير في هذا البلد إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى. لقد شجعتني وأعجبت باختيارها لمرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز الذي كان يدافع عن حقوق المثليين والتلقيح الصناعي، وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن ..لقد أجريت بحثي، واتخذت قراري. "إن البحث هو كل ما عليك القيام به، والاختيار هو لك. أود أيضًا أن أقول، وخاصة للناخبين لأول مرة: تذكروا أنه من أجل التصويت، يجب أن تكون مسجلاً! كما أجد أنه من الأسهل بكثير التصويت المبكر"

ووقعت سويفت على المنشور من خلال وصف نفسها بأنها "سيدة قطط بلا أطفال"، في إشارة إلى عبارة استخدمها سابقًا السناتور جيه دي فانس، زميل ترامب في الترشح، لانتقاد الديمقراطيين.

