شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل لـ40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.