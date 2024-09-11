شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا 2024.. حملة كامالا هاريس تطالب بمناظرة أخرى مع دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

دعت حملة كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية إلى مناظرة رئاسية أخرى ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعد لحظات فقط من انتهاء المناظرة التي انتهت منذ ساعات قليلة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

قالت رئيسة حملة هاريس جين أومالي ديلون في بيان بعد مناظرة ترامب وهاريس : "تحت الأضواء الساطعة، تمكن الشعب الأمريكي من رؤية الاختيار الذي سيواجهه نوفمبر المقبل في صناديق الاقتراع: بين المضي قدمًا مع كامالا هاريس، أو التراجع مع ترامب. هذا ما رأوه الليلة وما يجب أن يروه في مناظرة ثانية في أكتوبر"، وأضافت: "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمناظرة ثانية .. هل دونالد ترامب مستعد لذلك؟"

على الجانب الاخر، قال دونالد ترامب ان فريقه سيفكر في الامر وأضاف ان دعوة هاريس للوقوف امامه في مناظرة أخرى تعني خسارتها، وأضاف قائلا للصحفيين : " إنها تريد إجراء مناظرة أخرى لأنها هزمت الليلة. لا أعرف ما إذا كنا سنجري مناظرة أخرى .. إنها تريد مناظرة ثانية لأنها خسرت الليلة، بشكل سيئ للغاية ... سنفكر في ذلك".

مناظرة هاريس وترامب التي استضافتها شبكة ايه بي سي هي الأولى بين المرشحان، وأظهرت حملة هاريس الثقة وأعلنت هاريس الفائزة بالمناظرة في أول بيان لها بعد ذلك حيث قالت أومالي ديلون إن هاريس سيطرت على المسرح في كل قضية ووصف ترامب بأنه غير متماسك تمامًا.

وقبل المناظرة، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا شبكة ABC، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيشارك فيها. ورفضت حملة هاريس قرار كتم الميكروفونات أثناء حديث مرشح آخر لكنها وافقت في النهاية على القاعدة، مما يشير إلى أنها رضخت للتأكد من حدوث المناظرة.



