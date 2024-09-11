شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة هاريس وترامب.. تحذير شديد اللهجة من كامالا لدونالد حول بوتين والان مع تفاصيل الخبر

انتقدت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال المناظرة التي جمعتهما فجر الأربعاء، قائلة ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ليسيطر على العاصمة الأوكرانية كييف اذا كان ترامب رئيسا للبلاد، وانه كان ليلتهم دونالد كطبق غداء إذا عاد إلى البيت الأبيض.

قالت هاريس في المناظرة الرئاسية التي استضافتها شبكة ايه بي سي، إن بوتين سيأخذ أوكرانيا ويهدد بولندا بعد ذلك، وأضاف: "لماذا لا تخبر 800 ألف أمريكي بولندي هنا في بنسلفانيا بمدى سرعة استسلامك من أجل مصلحة، وما تعتقد أنه صداقة مع ما يعرف بأنه دكتاتور، والذي سيأكلك على الغداء".

كما انتقدت ترامب لعلاقاته الودية مع من وصفتهم بالدكتاتوريين الآخرين، وأضافت: "إن التحالفات التي لدينا في جميع أنحاء العالم تعتمد على قدرتنا على الاهتمام بأصدقائنا وعدم تفضيل أعدائنا لأنك تعشق الرجال الأقوياء بدلاً من الاهتمام بالديمقراطية .. وهذا هو ما هو على المحك هنا"

وتابعت: "رئيس الولايات المتحدة هو القائد الأعلى والشعب الأمريكي له الحق في الاعتماد على رئيس أمريكي يفهم أهمية دور أمريكا ومسؤوليتها من حيث ضمان الاستقرار وضمان وقوفنا من أجل مبادئنا وعدم بيعها لصالح الإطراء الشخصي".

ودارت مشادة بين هاريس وترامب وقال الأخير ان العالم "ينفجر" تحت إدارة بايدن، واتهم هاريس والرئيس بايدن بالفشل في التفاوض مع روسيا قبل غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، وعدم التحدث إلى بوتين على مدار العامين الماضيين للسعي إلى إنهاء الحرب، وقال: "كل ما قالوه كان ضعيفًا وغبيًا، لقد قالوا أشياء خاطئة. لم يكن ينبغي لتلك الحرب أن تبدأ أبدًا".