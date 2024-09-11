"أميرة" تطلب خلع زوجها: "شفته بيهرب في عربية الخرفان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفعت "أميرة. ح"، 33 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "عليه مراقبة.. وهرب في عربية الخرفان من الحكومة".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1933 لسنة 2023، إنها تعرفت على "سيد. ع"، 35 سنة، بعد ترشيحه من الأهل، وخلال جلسة التعارف معه وجدت كل الصفات التي كانت أنتظرها فوافت على الزيجة، التي دامت أسبوع فقط.

تكمل الزوجة حديثها: "تزوجنا ولاحظت بعد الزواج أن زوجي حنون ومختلف تماماً، ولم يكن هناك أي اختلاف نهائي بيننا، حتى علمت بوجود أحكام قضائية ضد زوجي "هرب من بلد لبلد عشان عليه مراقبة".

تشكو"أميرة" زوجها: "علمت بكل ذلك بعد أن حضر رجال المباحث إلى المنزل للبحث عنه، والغريب نزوله من البلكونة وهروبه بعربية كانت تنقل "خرفان".

تختتم: زوجي تواصل معي بعد مرور شهر من هروبه، حينها طالبته بالطلاق لكنه رفض ولم يحاول الاتصال بي مُجددًا، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.