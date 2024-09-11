شكرا لقرائتكم خبر عن المناظرة الأمريكية.. ماذا دار بين ترامب وهاريس على مسرح فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة ساخنة في ملفات هامة ، شهدتها المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، والتي تأتي قبل شهرين من انتخابات الرئاسة الامريكية 2024، حيث دار سجالاً محتدم حول الحق في الإجهاض داخل الولايات المتحدة، وملف المهاجرين بخلاف الاقتصاد، فضلاً عن ملفات السياسة الخارجية وبمقدمتها العدوان على غزة والحرب الأوكرانية والانسحاب من أفغانستان، وغيرها.

المناظرة الرئاسية .. هاريس تدافع عن حق الأمريكيات وترامب يدين إعدام الأطفالوخلال المناظرة الرئاسية، التي عقدت على مسرح الدستور الوطنى فى فيلادلفيا هاجمت كامالا هاريس منافسها دونالد ترامب في ملف الاجهاض، مشيرة إلى أنه وضع خلال ولايته العديد من العراقيل للسيدات اللاتي أردن ممارسة حقهن خصوصاً الفقيرات منهن.

وقالت كامالا هاريس خلال المناظرة: إنه لا يمكن نزع حق الإجهاض خاصة بعد جرائم الاغتصاب.. حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأمريكية، ولن أسمح بذلك إذا أصبحت رئيسة لأمريكا.

وعقب ترامب قائلاً : "لا يجوز إعدام الأطفال تحت شعارات دعم الإجهاض.. أؤمن بالإجهاض في حالات خاصة وليس إتاحته بشكل عام".

وتابع المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب : قضية الإجهاض مزقت الولايات المتحدة.. الإجهاض جريمة قتل بالنسبة لي ولا يمكن أن أسمح به وكلام هاريس عن نيتي حظر الإجهاض بشكل مطلق غير صحيح، وإنما ضوابط".

وفى يونيو 2022 ، ألغت المحكمة الأمريكية العليا حق الإجهاض ، حيث تم الغاء حكم تاريخي في الولايات المتحدة يعرف باسم "رو ضد ويد"، وذلك بعد قرابة 50 عاما من منح هذا الامتياز للنساء الأمريكيات، وهي من القضايا التي تشهد تباين واضح في الأراء بين الحزبين الجمهوري والديمقراطى.

حرب أوكرانيا وغزة والانسحاب من أفغانستان.. ترامب يعلق وهاريس تكيل الاتهاماتوخلال مناظرة ترامب وهاريس، دار نقاش محتدم حول الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وكذلك الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وملف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وغيرها من ملفات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ولدي سؤالها عن رؤيتها لـ الحرب فى غزة، قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها لكن عدداً كبيراً من الفلسطينيين فقدوا حياتهم، داعية إلى هدنة توقف الحرب وتضمن حرية الرهائن الإسرائيليين في غزة.

أما ترامب فأجاب: الحرب في غزة وأوكرانيا ما كانتا لتحدث لو كنت رئيساً.

ومن غزة وأوكرانيا إلى ملف الانسحاب من أفغانستان، حيث تطرق المرشحان لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 لتبعات ذلك الانسحاب، حيث اتهم ترامب إدارة بايدن بالتسبب في كارثة.

وتابع: القوات الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة لتنظيم طالبان، مدعيا أن روسيا تشجعت على غزو أوكرانيا بعد رؤيتها ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في انسحابها من كابول.

بدورها، دافعت هاريس عن إدارة الرئيس جو بايدن فى هذا الملف، مشيرة إلى أن 3 رؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا الانسحاب من أفغانستان قبل بايدن، حتى تمكن الأخير من تحقيق ذلك.

واتهمت هاريس منافسها الجمهورى، قائلة: حرصت إدارة ترامب على التقرب من تنظيم إرهابى ـ في إشارة إلى طالبان ـ متخطياً الحكومة الأفغانية آنذاك.

برنامج الـ4 أسطر يشعل المناظرة الرئاسية بين ترامب وهاريساستغل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهورى لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 دونالد ترامب إخفاقات إدارة جو بايدن الاقتصادية للهجوم على نائبته والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية ، حيث وصف ترامب برنامج منافسته كامالا هاريس فيما يخص الاقتصاد بـ"خطة الأربع أسطر" ، قائلاً: ليس لديها خطط.. نسخت خطة بايدن المكونة من 4 جمل والتي تقول فقط :حسنا، سنحاول خفض الضرائب.. ليس لديها خطة".

واستهل ترامب، المناظرة الرئاسية بالهجوم على منافسته، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وانتقد سياسات إدارة جو بايدن المالية، حيث وصف هاريس بـ"الماركسية".

وتابع ترامب مشيراً إلى هاريس : "إنها ماركسية ، الجميع يعرف أنها ماركسية.. والدها الأستاذ الجامعى ماركسي كذلك"، فى إشارة إلى البروفيسور دونالد جيه هاريس.

وخلال المناظرة الرئاسية ، استعرض ترامب إنجازات ادارته في ملف الاقتصاد، قائلاً : أنا الرئيس الوحيد الذي أجبر الصين على دفع مليارات الدولارات لنا.. وإدارة جو بايدن اعترفت عمليا بسلامة سياستى الاقتصادية عندما كنت رئيساً ، وذلك من خلال الإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضتها على الصين خلال ولايتى.. وعندما تركت البيت الأبيض كانت أمريكا تتمتع باقتصاد قوي يتعافى من تبعات كورونا".

بدورها ، اتهمت كامالا هاريس منافسها بالتسبب في أسوأ معدلات بطالة في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم ، قائلة خلال المناظرة الرئاسية : "لقد ترك لنا دونالد ترامب أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم.. وأسوأ جائحة صحية منذ قرن وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترامب".

وتابعت هاريس أنها ستسعي إلى خفض الضرائب، قائلة :أنا ابنة الطبقة المتوسطة ولدي خطة لتحسين المستوي المعيشي وخفض الضرائب.



