شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى تصل 43 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض البلاد لـ موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وتصل ذروتها اليوم، بسبب تأثير منخفض جوي متمركز علي مسطح البحر المتوسط يؤثر امتداده علي معظم الأنحاء برياح جنوبية جافة وحارة مما يوثر على حالة الطقس في مصر التي تستقبل جبهة ساخنة للمنخفض .

وأضاف فهيم أن هذه الموجة ينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتعدى الحرارة مستوى الـ 40-42 °م في كل الجمهورية، وتصل إلى 43 °م جنوباً مع زيادة كثافة الشبورة المائية صباحاً على الطرق السريعة والمناطق الزراعية في الوجه البحري .

وينصح فهيم المزارعين للمحاصيل في مراحل التزهير والاخصاب وبداية العقد "الطماطم – الخيار – الذرة المتأخرة – القطن المتأخر – الأرز ما قبل الطرد" بالعناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش مهما كان السبب .

أما المحاصيل حديثة الزراعة في مرحلة ما بعد الشتل أو في مراحل الأولى من النمو وخاصة التى تم زراعتها مبكرًا مثل "البطاطس ، البنجر ، الثوم ، الفاصوليا " وكذلك الخصر والفاكهة التى تم شتلها حديثا وتكثف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + عالي الفسفور الماب ( 1 كجم للفدان ) أو اضافة (حقن) عالي الفسفور زي حامض فسفوريك بمعدل 10-12 لتر أو 2-3 كجم ماب بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

وبخصوص البطاطس النيلي التى تم زراعتها منذ أيام ، يفضل تكون الرية الاولى أو رية التثبيت على ٥ أو ٦ ايام على الحامي ويتحط مع الميه توبسين وكاربندازيم في برميل على وش الميه .

أما بالنسبة لمزارعي الخضر من المتوقع زيادة معدلات التنفيل "تساقط العقد الحديث " لمحاصيل الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة ) بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب علاج بإضافة حامض الفولفيك ( 2 ك فدان) والرش بمركب كالسيوم بورون ( 1 لتر / فدان) مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.

ولمزارعي الطماطم يجب اجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد اجيال توتا ابسلوتا "سوسة الطماطم" بعد انتهاء الموجة مباشرة بالمواد الفعالة " اندوكساكارب - دلتا مثرين - ريناكسيبير - كلورانتر انيلبرول ".

وينصح فهيم المزارعين بتأجيل زراعة العروة الجديدة من المحاصيل لو بنجهز لزراعتها "بنجر السكر – البطاطس النيلي – الفاصوليا البيضاء – البصل المقور والسبعيني – الثوم في شمال الصعيد " بعد انتهاء الموجة على منتصف الأسبوع القادم يعني بعد 15 سبتمبر .

وينصح فهيم المزارعين بعدم الاستعجال فى زراعة بعض المحاصيل تماماً " الفراولة كل الأصناف – الفاصوليا البيضاء – البصل المقور والسبعيني ".

وبالنسبة لمشاتل الفراولة بالتحديد ، بعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة هيحصل صدمة حرارية واجهاد فسيولوجي كبير هتكون الشتلات معرضة بقوة للاصابة بالانثراكنوز وهو مرض خطير لشتلات الفراولة ، لذلك يجب الرش الفوري بالمواد الفعالة ( ازوكسي ستروبين - بيراكلورستروبين - ترايفلوكسي ستروبين - فلوداكسونيل ) بدون اى تأخير .