تحلية المياه.. وزير الإسكان يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث مجالات التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث مجالات التعاون بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، اهتمام الدولة المصرية بدفع علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية، وخاصة فى مجالات نقل المعرفة وتوطين الصناعة والاستثمار في مصر، موضحاً أهمية دعوة سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، لرجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين الكوريين للقدوم لمصر، فهناك العديد من المجالات الجاذبة للاستثمار في مجال عمل الوزارة، مثل تحلية مياه البحر وتكنولوجيا مدن الجيل الرابع، وغيرها من المجالات.

واستعرض وزير الإسكان، حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في قطاعات الإسكان بأنواعه المختلفة، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية المدن الجديدة، مشيراً إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وأهمية التمدد العمرانى المدروس بناء على خطة قومية، وهو ما تنتهجه مصر من خلال خططها القومية الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن من أهم أولويات الدولة المصرية، تشجيع الصناعات المحلية وفتح خطوط إنتاج لمواد ومستلزمات البناء، وخاصة فيما يرتبط بالمهمات والمعدات، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث يتم التعاون حالياً بشأن تقديم الحلول الذكية للمدن الجديدة، بالتطبيق على مدينة بدر، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك من خلال مشروع يهدف إلى تقديم الخدمات والمتطلبات للمجتمع المحلي باستخدام النظم التكنولوجية.

ومن جانبه تقدم السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتهنئة للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توليه حقيبة الإسكان، معرباً عن رغبة بلاده فى توثيق العلاقات مع مصر من خلال مجالات عمل وزارة الإسكان، ومشيداً بجهود الدولة المصرية في مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكيفية مساهمة الجانب الكوري في استكمال مشروعات البنية التحية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى أن بلاده لديها أكثر من برنامج للتمويل في الدول النامية، أحدها للمنح الحكومية التي لا ترد ويدعى "كويكا" والآخر هو "صندوق التنمية والتعاون الاقتصادي" الكوري، موضحاً أن هناك العديد من المشاريع التي تقوم بها وزارة الإسكان قد ينطبق عليها الشروط الواجب توافرها للاستفادة من التمويل الميسر الذى تتيحه كوريا عبر تلك الآليات، خاصة أن تلك المشروعات تخدم أهداف التنمية، ويستفيد منها العديد من المواطنين المصريين.

وأوضح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن بلاده وضعت مصر على أولويات الدول للاستفادة من التمويل الميسر خلال الفترة من 2021 : 2025، ومن المقرر مدها لفترة جديدة أخرى، كما طلب موافاتهم بالمشروعات المقترحة للاستفادة من التمويل الميسر أو المنح التى لا ترد.

ورحب وزير الإسكان ببحث إمكانية الاستفادة من هذه الآليات، وبما يتماشى مع التوجه والمحددات الوطنية، وبحث المشاريع ذات الأولوية، وخاصة في مجال تحلية مياه البحر، وفي مجال المدن المستدامة الذكية، موضحاً أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والجانب الكوري لتحديد المشروعات المحتملة والشراكات الفنية الممكنة مع الجانب الكورى.