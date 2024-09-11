وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بالمحافظة وتوفير الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، وذلك في إطار خطة التنمية التي تعتمدها المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة والتخطيط لإقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الاجتماع ناقش أيضا خطة التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وإمكانية توفير التمويل اللازم للتشجيع على استغلال الشمس في جنوب البلاد لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات، وكذلك موقف إقامة محطات محولات في الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية في أبو طرطور، وغيرها من المشروعات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، خاصة في نطاق المحافظة.

وأكد الوزير حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد في كل محافظة، لا سيما محافظة الوادي الجديد التي تبلغ مساحتها 44% من مساحة الدولة.

وأشار إلى التزام الشركات التابعة على مستوى النقل والتوزيع بالجداول الزمنية لمستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في إطار الرؤية العامة لدراسة وحساب الجدوى الاقتصادية لكافة البدائل واستراتيجية الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية في الوادي الجديد.

من جانبه، قال المحافظ إن الوادي الجديد نفّذت حتى الآن عددًا من شبكات الطاقة الشمسية لتغطية دواوين المصالح الحكومية والمساجد والمدارس وآبار الري بقدرة إجمالية 290 ميجاوات؛ تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مُثمنًا دور الوزارة وتعاونها البنّاء لدعم خطط التنمية بالمحافظة.