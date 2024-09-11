مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الموضوعات المهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، إضافة لاستعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة .

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات، ومنها زيارة رئيس الوزراء مؤخرا إلى العاصمة الصينية بكين لحضور نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى التعاون الصيني الإفريقي، بجانب مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ومتابعة توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وأيضا ملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

كما يتابع المجلس ما تم من اجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .

