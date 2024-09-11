10 جامعات توقع بروتوكولات لتدريب امتياز التمريض مع مستشفى 57357

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وقع مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بروتوكولات تعاون مشتركة مع 10 كليات تمريض بالجامعات المصرية؛ لتدريب طلاب سنة الامتياز داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وقع بروتوكولات التعاون د. شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، مع عمداء ووكلاء كليات التمريض. وشملت كليات التمريض بجامعات: المنصورة، حلوان، 6 أكتوبر، البريطانية، الجامعة الحديثة، كفر الشيخ، بني سويف، جنوب الوادي، أسيوط، ودمنهور.

وقال د. شريف أبوالنجا إن التمريض بالمستشفى يعمل بكفاءة عالية ضمن منظومة عمل مؤسسية، ويخضع للتدريب والتعليم المستمر، وتعتمد المنظومة الصحية في كافة مراحلها عليهم، مشيرًا إلى أن المتدربين والعاملين يشعرون بالاختلاف لمجرد تواجدهم داخل 57357.

وأكد أن المستشفى يصدّر الكفاءات لكل مكان في العالم، حيث سافر منه 19 استشاري تمريض إلى عدة دول خلال العام الأخير. كما لفت إلى أن المستشفى يتعاون مع جامعات دولية في منح الشهادات التعليمية، ومنها هارفارد، وكولورادو، وميريلاند وغيرها.

وأكدت سماح علوي، منسقة تدريب التمريض بالمستشفى، الحرص الدائم على توفير برامج تدريب عالمية لإعداد الكوادر ورفع وتنمية المهارات. وأضافت أن هذا التعاون يستهدف تدريب مجموعات من خريجي كليات التمريض، حيث تقوم الكليات بترشيح مجموعة من الخريجين لقضاء سنة الامتياز في التدريب داخل 57357.

وتقوم لجنة من المستشفى باختيار المجموعة التي سيتم تدريبها، بمتوسط 20 طالبًا من كل كلية. يتم إعداد برامج تدريبية لهم، وتوزيعهم على الأقسام بحيث يشمل التدريب التطبيق العملي والممارسة الفعلية.

وقالت د. سحر موسى، مدير التمريض بمستشفى 57357، إن مدة تدريب طالب الامتياز تبدأ بشهر يتضمن مقابلة شخصية للتأكد من قدراته الملائمة للتدريب داخل المستشفى. يتم توزيع الطلاب مع مراعاة رغباتهم إن أمكن، ويخضعون لتطوير مستمر على مدار 6 أشهر قبل الاعتماد عليهم، نظرًا لصعوبة التعامل مع مرضى السرطان.

وأضافت أن اجتياز جميع مراحل التدريب والرغبة الصادقة في التعلم يعد أمرًا أساسيًا لضمان تقديم أفضل أداء واستيعاب التدريب بشكل أسرع وأدق.

وأوضحت أن أقسام الرعاية الحرجة، والطوارئ، والعمليات تعد من أكثر الأقسام صعوبة، ومع ذلك يختار العديد من المتدربين تعلم بروتوكولات العلاج الكيماوي بهدف العمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها، ويحقق المستشفى توازنًا بين رغبات الطلاب واحتياجات الأقسام المختلفة من المتدربين خلال فترة الامتياز.

وأكدت مدير التمريض في 57357 أن تدريب طلبة الامتياز في المستشفى بدأ قبل 10 سنوات مع كليتين فقط، ووصل الآن إلى 10 جامعات. يحدد المستشفى أعداد الطلاب المطلوبة من كل جامعة، حيث تجمعهم أهداف مشتركة مثل تدريب الطلاب في مكان يتميز بأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى، كما أن المستشفى يسعى لتحقيق الاستدامة وتوفير طواقم تمريض مؤهلة، مع إمكانية تعيين المتميزين منهم بعد تقييمهم خلال فترة الامتياز.