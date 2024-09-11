ضُبط بـ"الماريجوانا".. سعد الصغير في مصلحة الطب الشرعي: "معرفش إيه ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق بنيابة النزهة الجزئية، عرض المطرب الشعبي "سعد الصغير" على مصلحة زينهم للطب الشرعي بالقاهرة، لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل تعاطيه المخدرات.

وقررت النيابة حبس المطرب الشعبي "سعد الصغير" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته الـ"ماريجوانا" المُدرج بجدول المواد المخدرة، عقب وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية.

واستمعت جهات التحقيق بنيابة النزهة الجزئية بالقاهرة، لأقوال المطرب الشعبي "سعد الصغير" عقب التحفظ عليه من قبل قوات الشرطة بمطار القاهرة الدولي، لحيازته الـ"ماريجوانا" المُدرج بجدول المواد المخدرة.

النيابة العامة، طلبت سماع شهادة مجري التحريات، حيث من شأن جهات التحقيق أن تقرر إخلاء سبيل الفنان أو تصدر قرارا بحبسه، عقب الانتهاء من سير التحقيقات مع الفنان سعد الصغير في سرايا النيابة.

وأدلى الفنان باعترافات تفصيليلة أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، وأكد أنه لم يعلم المضبوطات التي حصل عليها من الخارج مدرجة من ضمن قوائم المخدرات "معرفش إيه ده غير أنها سجاير فيب"

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير، وبحوزته مواد مخدرة، وذلك عقب عودته من أمريكا.

البداية تعود إلى أنه أثناء تفتيش المطرب الشعبي سعد الصغير، بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من رحلته الغنائية وإحيائه إحدى الحفلات بأمريكا، عثر بحوزته على مواد مخدرة ممثلة في سجائر إلكترونية "فيب".

وبينت المعاينة أن المخدرات المضبوطة بحوزته عبارة عن سجائر إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا المخدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.